Açıklanan Kültürel Miras İstatistiklerine göre Türkiye’de 2023 yılı içerisinde toplam 4 milyon 214 bin 303 müze kart satışı gerçekleşti.

435 bin 508 müze kart satışı ile İstanbul en fazla müze kart satışının yapıldığı il oldu. Van ise Türkiye geneli en fazla müze kart satışının gerçekleştiği 14’üncü il oldu.

VAN’DA 64 BİNİ AŞKIN MÜZE KART SATILDI

Van’da 2023 yılında satılan toplam müze kart sayısı ise 64 bin 334 olarak kayıtlara geçerken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan kentlerin toplam müze kart satışından daha fazla satış yaparak bölgede ilk sırada yer aldı.

Kültürel Miras İstatistikleri kapsamında açıklanan verilere göre Van’da toplam 2 müze bulunurken, yer alan her iki müze de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak ziyaretçi kabul ediyor. Van’da bulunan 2 müze içerisinde toplam 42 bin 750 eser bulunuyor. Bu eserlerin 23 bin 81 tanesi materyal olurken, bin 161 tanesi etnografik materyal, 18 bin 408 tanesi ise sikke olarak bakanlık verilerinde yer aldı.