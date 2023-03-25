Van Gölü'nde yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da av yasağı başlıyor.

Kentin önemli bir değeri olan ve sadece Van Gölü ve havzasındaki iç sularda yaşayan inci kefali balığının üreme dönemi boyunca kontrol ve denetim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Van Valiliği Hüsrevpaşa Toplantı Salonunda Vali Vekili Ahmet Tozlu başkanlığında, Van Büyükşehir Belediyesi, Van İl Jandarma Komutanlığı, Van İl Emniyet Müdürlüğü, Edremit Belediyesi, Tuşba Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Muradiye Belediyesi, Erciş Belediyesi, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DSİ 17. Bölge Müdürlüğü’nün katılımıyla komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Vekili Ahmet Tozlu’nun açılış konuşmasının ardından toplantı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in "İnci Kefali Av Yasağı 2022 Yılı Uygulamaları ve 2023 Yılı Planlamaları" konulu sunumlarıyla devam etti. Toplantıda 2022 yılı av yasağı döneminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri istişare edilerek 2023 yılı av yasağı dönemi için yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Yasak dönem boyunca İnci kefalinin avlanması, satışı ve nakliyesinin engellenmesi için denetimlerin sıkılaştırılması, yasağa uymayanlara ilişkin idari işlem uygulanması, üreme dönemi boyunca; üreme alanlarında ıslah çalışmaların yapılmaması, balığın ihtiyacı olan suyun kesilmemesi gibi tedbirler alınarak ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edilmesi ve sahada herhangi bir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde uygulanması kararlaştırıldı.İHA