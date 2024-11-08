Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Hacıbekir Mahallesi civarında bulunan ve yeni yapılaşmanın olduğu Kurttepe mevkiine 20 metre genişliğinde yol yapıyor. Ekiplerin sıkı bir çalışma yürüttüğü 2.5 kilometrelik yolun birinci etabında; yarma, genişletme, reglaj, kutu baks döşeme, su geçiş noktaları ve stabilize çalışması gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmaların mahalleleri için çok önemli olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Adil Gözceyiz, “Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak yolumuzun yapılmasını istedik. Talebimiz kısa süre içerisinde karşılandı ve 20 metre genişliğinde yol açıldı” diyerek; Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal ile belediye çalışanlarına teşekkür ettiğini söyledi.

İKİ İLÇEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK YOL

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, önümüzdeki sezon yapılması planlanan 2 kilometrelik yol ile İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi ile Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nin birbirine bağlanacağı kaydedildi. İki mahalleyi birbirine bağlayacak olan yolun yapımının tamamlanmasının ardından asfaltlanacağı belirtildi.