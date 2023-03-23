Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Van Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen istihbari faaliyetler sonucunda bir şahsa ait market ve evi takibe aldı.

Söz konusu ev ve iş yerine kaçak sigara depolandığı belirlendi.

Operasyonda piyasa değeri 552 bin lira olan bandrolsüz veya sahte bandrollü 17 bin 580 paket sigara ele geçirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam eden soruşturma kapsamında bir şüpheli göz altına alındı.AA