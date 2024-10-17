Van Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarında 16-17 yaşlarında bulunan Süleyman Yetik'in bir süredir kayıp olduğunu duyurdu.

Ailesinin bir süredir haber Süleyman Yetik'ten alamadığını duyuran Van Büyükşehir Belediyesi, görenlerin belediyeye bilgi vermesini istedi.

İşte Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan o paylaşım:

Süleyman Yetik. 16-17 yaşlarında. Ailesi Süleyman’dan bir süredir haber alamıyor. En son Van’da görüldüğüne yönelik bilgi belediyemize ulaşmıştır. Süleyman Yetik’i görenlerin sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla veya 444 44 65 numaralı çağrı merkezimize bilgi vermesi önemle rica olunur.