Yaklaşık 26 yıl önce Van'da öğrenci olduğu okulda, bir oyunda yer alırken Van Devlet Tiyatrosu ile tanışan Özgür Titiz, o günün tiyatro oyuncularının yönlendirmesiyle tiyatro okula gitti. 2007 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun olan Titiz, 2010 yılında Devlet Tiyatroları Müdürlüğü tarafından yapılan sanatçı alım sınavına girdi. Sınavda bin 500 kişi arasında başarı gösteren Titiz, 40 kişi arasına girip ilk Vanlı sanatçılar olarak Van'a tayin edildi.

2010 yılından beri Van Devlet Tiyatrosundan görev aldığını ifade eden Titiz, "16 yaşında tiyatro ile tanıştım. Tiyatro ile okulda bir gösterimiz vardı. Bu gösterinin ardından devlet tiyatrosundan bir abimiz bize danışmanlık yaptı. Devlet tiyatrosunun Van'da açıldığını ve devam ettiğini öğrendik.

Gelip oyunları izlemeye başladık. Bir devlet tiyatrosunun Van'da oluşu, oyunlar sergilemesi bize ayrı bir dünyanın kapılarını açtı. Bizlerde Van'da tiyatro olmasını, bu gösterilerini yapmasını gördükten sonra, tiyatroyu meslek olarak seçme hayaline kapıldık. Çünkü tiyatro, kendimizi ifade edebilmek için, insanlarla iletişimi daha kolay sağlayabilmek için bizi cezbetti" dedi.

Van Devlet Tiyatrosu'nda hedeflerinin uluslar arası düzeyde çalışmalar sergilemek olduğunu vurgulayan Titiz. "Van Devlet Tiyatrosu'nun bu yıl 23'üncüsünü düzenleyeceğimiz ‘Bizler Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliğinden çıkmış öğrencileriz. Bizim için bu şenliğin kıymeti farklıdır. Bu nedenle tiyatro ile hiç tanışmamış, tiyatroya hiç gelememiş ailelerin ve çocukların sahneye çıkmalarını sağlayıp, orada bizimle birlikte bu şenliği başlatıp, şenlikte görev almalarını sağlamak, bizim en öncelikli hedefimiz.

Ayrıca 23'üncüsünü hayata geçirdikten sonra şenliğimizi, ileriki dönemlerde tamamen ulusala yayacak, belki de uluslararası bir şenlik düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz. Van'ın potansiyeline güveniyoruz ve inanıyoruz. Bununla birlikte bölgemizdeki yeni ve genç arkadaşlarımız tiyatro mesleğini seçip, bayrağı bizden devralması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Van Devlet Tiyatrosu bünyesinde 20 sanatçının yer aldığını ifade eden Titiz, tiyatroda ayrıca 30 teknik personel ile 25 idari personelin de hizmet verdiğini söyledi. Van Devlet Tiyatrosunun ekim ayı itibariyle perdelerini açacağını da sözlerine ekleyen Titiz, tüm Van halkını oyunları izlemeye davet etti.