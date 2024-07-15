Kültür Turizm İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resim sergisi düzenlendi.

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen sergiye Vali Ozan Balcı, AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve vatandaşlar katıldı.

Sergide 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşanan olayların gecesini ve sonrasını anlatan resimler yer aldı.

ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Vali Ozan Balcı ve beraberindekiler daha sonra; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Akköprü Mezarlığındaki şehit mezarlıklarını ziyaret etti.

Kur'an tilavetinin ardından Vali Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ile Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan ile birlikte şehitlerin kabirlerini dolaşarak dua okuyup karanfil bıraktı. Vali Balcı; “Tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Aziz ruhları şâd olsun” dedi.

ETKİNLİKLER GÜN BOYU DEVAM EDECEK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri; öğlen saatlerinde tüm camilerde mevlid ve hatim programı düzenlenmesi, şehit ve gazi aileleri ziyareti, şehit ve gazi aileleriyle yemek programı, beşyol etkinlik alanına kadar demokrasi yürüyüşü şeklinde devam edecek.

Beşyol meydanında da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, Kur’an tilaveti ve duaların okunması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının dinlenmesi, 15 Temmuz belgeselinin izlenmesi, protokol konuşmaları, şiirlerin okunması, ödül töreni, müzik dinletisi, ilahi dinletisi ve son olarak saat 00.13’te kentteki tüm camilerde sela okunması ile sürecek.