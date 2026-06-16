Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), yaban ve avcılık faaliyetleri kapsamında son 12 yıla ilişkin kanatlı yaban hayvanı doğaya yerleştirme verilerini açıkladı. Verilerde Türkiye geneli ile illere göre dağılım da yer aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, Van’da son 12 yılda doğaya bırakılan kanatlı yaban hayvanlarının tamamını keklikler oluşturdu.

Açıklanan istatistiklerde, Van 12 yıllık dönemde kanatlı yaban hayvanlarının doğaya bırakıldığı iller arasında en düşük sayıya sahip il oldu.

Verilere göre Van’da bin 650 kanatlı yaban hayvanı doğaya salındı. Aynı dönemde en fazla kanatlı yaban hayvanının doğaya bırakıldığı il ise Kahramanmaraş oldu. Kahramanmaraş’ta son 12 yılda toplam 33 bin 650 kanatlı yaban hayvanı doğaya yerleştirildi.

DKMP tarafından yürütülen yaban hayvanı yerleştirme faaliyetleri; doğal yaşam alanlarında azalan türlerin popülasyonunu desteklemek, biyolojik çeşitliliği korumak, ekosistem dengesini güçlendirmek, bazı türler üzerinden zararlı popülasyonlara karşı biyolojik mücadele sağlamak ve sürdürülebilir avcılığı desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.