ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın Evian kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Trump görüşme öncesi yaptığı açıklamada, ABD-İran arasındaki anlaşmada ikinci aşamaya geçildiğini bildirdi.

İran ile harika bir anlaşma yaptıklarını söyleyen Trump, “İran'da bir rejim değişikliğine inanmıyorum ve bu yıllar sürer. İran'a yatırım yapmıyoruz ama adil bir anlaşmamız var. İran'ın şu an rasyonel bir liderliği var. Obama döneminde 2015 yılındaki P5+1 nükleer anlaşmasını iptal etmemiş olsaydık İran 5 yıl önce nükleer sahibi olurdu. Ben bu anlaşmayı 2018'de sonlandırdım” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin İran'a herhangi bir mali kaynak aktarmayacağını dile getirerek, İran'a yatırım yapmadıklarını kaydetti. Anlaşmayla İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini vurgulayan Trump, “Nükleer isterlerse cehennemi yaşarlar” diye konuştu.

‘ABD OLMASAYDI İSRAİL OLMAZDI’

ABD Başkanı Trump, İsrail'le ilgili değerlendirmesinde Netanyahu ile görüşmesine de değindi. Trump, “Bazı detaylar konusunda konuştuk. Beyrut'a saldırması hiç hoşuma gitmedi. O saldırıyı gördüm, gerçekten büyük bir saldırıydı. ABD olmasaydı İsrail olmazdı. Ben olmasaydım, İsrail olmazdı.

Başka hiçbir ABD başkanı benim yaptığımı yapmadı. Bibi ile harika bir ilişkim vardı ancak şu an Bibi, Lübnan konusunda daha sorumlu davranmalı. Lübnan geçmişte harika bir ülkeydi, entelektüellerin ülkesiydi. Kendilerini savunma imkanları da yok. İsrail'in Lübnan konusunda davranışlarından hiç memnun değilim. Büyük resmi de etkiliyor, İran'la anlaşmayı da etkiliyor” açıklamasında bulundu.

İsrail'in anlaşma konusunda atacağı adımların sorulması üzerine Trump, “Hizbullah konusunda Suriye lideri çok becerikli ve ülkeyi de toparlamayı başardı. Eğer İsrail bunu yapamıyorsa Suriye başarabilir. İsrail uzun süredir Hizbullah ile savaşıyor ve çok fazla insan hayatını kaybetti. İsrail'e ‘Bırakın Hizbullah ile Suriye ilgilensin' dedim. Açık konuşmak gerekirse İsrail'den daha iyi bir iş çıkarırlar” ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ise "Rusya bir anlaşma yapmalı. Putin ve Zelenskiy arasında birçok ihtilaf var. Her iki taraftan onlarca insan hayatını kaybediyor. Bunun böyle olmasını istemiyorum” dedi.