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Rızai, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini söyleyerek, "Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının devam etmesi Amerikan savaş gemilerini riske atacak. Gemiler boğazın güney güzergahına getirilirse doğrudan hedef alınacaklar” ifadelerini kullandı.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı olan eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, katıldığı bir televizyon programında Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamada bulundu.

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