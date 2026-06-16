Vanlı kadınların el emeği göz nuru çalışmalarla hazırladığı ürünler, düzenlenen sergide beğeniye sunuldu. Çini, keçe ve sepet örücülüğü alanlarında hazırlanan eserler, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Van Bedesten Çarşısı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunularak yoğun ilgi gördü.

“KADİM SANATLARIMIZI GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Sergi hakkında konuşan Van Kadın Sanatçılar Derneği Başkanı Merve Esra Erez, projenin kadınların üretkenliğini artırmayı ve geleneksel sanatları geleceğe taşımayı amaçladığını belirterek, “Van Kadın Sanatçılar Derneği olarak, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleştirdiğimiz çini, keçe ve sepet örücülüğü kurslarımızın sergisini gerçekleştiriyoruz. Bu sergi, sadece el emeği ürünlerin sergilendiği bir alan değil; kadınlarımızın üretkenliğinin ve unutulmaya yüz tutmuş kadim sanatlarımızı geleceğe taşıma kararlılığının da bir göstergesidir.” dedi.

Amaçlarının, Vanlı kadınların sanatsal bağlarını güçlendirirken geleneksel değerleri şehrin kültürel mirasına yeniden kazandırmak olduğunu dile getiren Erez, “Bizlere destek olan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne, emek veren usta öğreticilerimize ve eserlere ruh katan kursiyerlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tüm sanatseverleri bu değerli emeğe ortak olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

KADINLARIN ÜRETİME KATILIMINA KATKI

Van Kadın Sanatçılar Derneği Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Hilal Tokat ise projenin kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımına katkı sunduğunu vurgulayarak, “Van’da kadınların geleneksel sanatlarla buluşmasını, üretim yoluyla ekonomik hayata katılmasını sağlayan ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Van’da Sanatın Kalbi Yeniden Atıyor’ projesi başarıyla yürütülmektedir.

Van Kadın Sanatçılar Derneği öncülüğünde hayata geçirilen bu proje, el emeği göz nuru eserleri üretime ve gelire dönüştürmektedir. Proje kapsamında açılan atölyeler ve kurslar, yöresel zenginlikleri geleceğe taşımayı hedeflemektedir.” diye konuştu.

“SEPET ÖRÜCÜLÜĞÜ KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI”

Sepet örücülüğü usta öğreticisi Seval Mendi de sepet örücülüğünün kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Sepet örücülüğü, doğadan elde edilen malzemelerin ustalıkla işlenerek işlevsel ve estetik ürünlere dönüştürüldüğü köklü bir el sanatıdır.

Sabır, emek ve geleneksel bilgi birikiminin birleştiği bu sanat, kültürel mirasımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, geleneksel sepet örücülüğü teknikleri kullanılarak doğal malzemelerle üretilen örnekleri sergiledik. Yapmış olduğumuz her bir ürün, el emeğinin, yaratıcılığın ve zanaatkarlığın değerini yansıtmaktadır.” ifadelerini kullandı.

KEÇE SANATININ İNCELİKLERİ SERGİDE YER ALDI

Keçe sanatı usta öğreticisi Tuba Arslan ise keçe iğneleme sanatının kültürel mirasın yaşatılmasındaki önemine dikkat çekerek, “Bugün burada, geleneksel el sanatlarımızın zarif ve emek dolu örneklerinden biri olan keçe iğneleme çalışmalarını sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Keçe iğneleme; sabır, özen ve hayal gücünün birleştiği özel bir sanat dalıdır. Her bir eser, yünün lif lif işlenmesiyle ortaya çıkmış, sanatçısının duygu, düşünce ve emeğini yansıtan özgün bir çalışmadır. Bu sergide yer alan eserler, geleneksel değerlerimizi korurken aynı zamanda çağdaş bir yorumla yeniden hayat bulmaktadır. Burada gördüğünüz her çalışma, uzun saatler süren emeğin, sevginin ve sanat tutkusunun ürünüdür.” şeklinde konuştu.

“KADINLAR YENİ BECERİLER KAZANDI”

Çini sanatı usta öğreticisi Ayşe Günşar da proje kapsamında kadınların hem sanatsal hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlandığını vurgulayarak, “Sanat, bir toplumun hafızasını ve ruhunu yansıtan en güçlü değerlerden biridir. Bu anlayışla yürüttüğümüz projemizde, geleneksel çini sanatını yaşatırken aynı zamanda kadınların üretime katılmalarına ve kendilerini geliştirmelerine katkı sunmayı amaçladık.

Eğitimler boyunca kursiyerlerimiz yalnızca çini sanatının inceliklerini öğrenmedi; sabrı, emeği ve üretmenin mutluluğunu da deneyimledi. Her bir eser, kültürel mirasımızın geleceğe taşınmasında önemli bir adım oldu. Van’da sanatın yeniden görünür olması, kadınların sanat yoluyla güçlenmesi ve el emeğinin değer kazanması bizler için büyük bir mutluluk. Bu proje sayesinde birçok kadın hem yeni bir beceri kazandı hem de sanatla iç içe olmanın güzelliğini yaşadı.” dedi.

SANATSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Serginin açılışına İçişleri Bakanlığı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Abdullah Kadan, Van Kadın Sanatçılar Derneği Başkanı Merve Esra Erez, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergide yer alan eserler ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelenirken, kadınların el emeğiyle ortaya koyduğu çalışmalar büyük beğeni topladı.