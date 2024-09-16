Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçları faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “9-15 Eylül 2024 tarihleri arasında Başkale, Çaldıran, İpekyolu ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgesinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 111 olayda 120 şahıs yakalanmıştır.

Yapılan aramalarda 26 adet cep telefonu, 20 paket puro, 11 bin 972 paket bandrolsüz kaçak sigara, 22 adet elektronik sigara ve 5 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirilmiştir” denildi.