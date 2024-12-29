Türkiye genelinde Ocak - Kasım döneminde satışı gerçekleşen konut sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 oranında artarak 1 milyon 265 bin 388 oldu.

Van’da 2024 yılı Ocak - Kasım aylarını kapsayan 11 aylık dönemde 8 bin 258 konutun satışı resmi olarak gerçekleşti.

11 aylık dönemde en fazla satışın gerçekleştiği ay ise bin 182 konut ile Ekim ayı oldu.

İşte Van’da ay ay satışı gerçekleşen konut sayıları:

OCAK

Van’da 2024 yılı Ocak ayında toplam 557 konut satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 732 konut satışı gerçekleşmişti. Van’da Ocak 2024’te bir önceki yıla göre konut satış oranı yüzde 23,90 seviyesinde düştü.

ŞUBAT

Van’da 2024 Şubat ayında toplam 620 konut satıldı. Van’da geçtiğimiz yılın Şubat ayında 464 konut satışı gerçekleşmişti. Bir önceki yılın aynı ayına göre Van’da konut satışının yüzde 25 oranında arttığı görüldü.

MART

Van’da 2024 yılı Mart ayında 589 konut satıldı. Kentte geçen yıl Mart ayında 731 konut satışı gerçekleşmişti. Van’da geçtiğimiz yılın Mart ayına oranla buy ılın Mart ayında konut satışı yüzde 24,1 oranında düşüş yaşadı.

NİSAN

Van’da 2024 yılı Nisan ayı içerisinde 449 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayında 475 konut satılmıştı. Van, Nisan ayında gerçekleşen 449 adet konut satışı ile bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışında yüzde 5 oranında düşüş yaşadı.

MAYIS

Van’da 2024 yılı Mayıs ayı içerisinde toplam 701 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayında ise 681 konut satılmıştı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre Van’da konut satış oranı yüzde 2 artış gösterdi.

HAZİRAN

Bu yıl Haziran ayında Van’da 519 konut satışı gerçekleşirken bir önceki yılın aynı döneminde ise 525 konut satışı olmuştu. Van, 2024 Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışında yüzde 1 oranında düşüş yaşadı.

TEMMUZ

Temmuz 2024’te Van’da toplam 940 konut satışı gerçekleşti. Bir önceki yıl Temmuz ayında 767 konut satışı gerçekleşen Van’da bu oran Temmuz 2024'te yüzde 22 artış gösterdi.

AĞUSTOS

Van’da 2024 yılı Ağustos dönemi içerisinde toplam 910 konutun satışı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz senenin aynı ayında ise 859 konut satışı yapılmıştı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre Van’da konut satışı yüzde 5 artmış oldu.

EYLÜL

2024 yılı Eylül dönemi içerisinde Van’da toplam 887 konut satıldı. Van’da geçtiğimiz senenin aynı ayında ise 727 konut satışı gerçekleşmişti. Bu rakamlara göre Van’da Eylül ayında satılan konut sayısı, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 18 oranında artış göstermiş oldu.

EKİM

2024 yılı Ekim ayı içerisinde Van’da bin 182 konut satıldı. Geçtiğimiz senenin aynı ayında ise 638 konut satışı gerçekleşmişti. Van’da bu yıl Ekim ayında satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 oranında artış göstermiş oldu.

KASIM

Van’da 2024 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 965 konut satıldı. Geçtiğimiz senenin aynı ayında ise 633 konut satılmıştı. Bu rakamlara göre Van’da bu yıl Kasım ayında satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 oranında artış gösterdi.