1 Mayıs mitingi için Van’a gelen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın da konuşmacı olduğu kutlama programı Musa Anter Parkı’nda başladı.

Van’da kutlama programı KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, TTB (Türk Tabipler Birliği), TDB (Türk Diş Hekimleri Birliği), TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) gibi meslek örgütlerinin organizasyonu ile düzenleniyor.

1 Mayıs programında, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal ve DEM Parti (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın konuşma yapması bekleniyor.