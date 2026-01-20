Van'a yeni atanan öğretmenler, Van Ferit Melen Havalimanı'nda anlamlı ve sıcak bir karşılama ile karşılandı. İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, kente görev yapmak üzere gelen öğretmenleri güllerle karşılayarak Van'daki eğitim ailesine "hoş geldiniz" dedi. Karşılama sırasında öğretmenlerle tek tek sohbet eden Çandıroğlu, Van'ın eğitim camiasına katılan her yeni öğretmenin büyük bir değer olduğunu vurguladı. Samimi anların yaşandığı programda öğretmenlerin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti.

Karşılama sonrası açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, öğretmenliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir gönül işi olduğunu belirterek, "Van'ımıza atanan her bir öğretmenimiz, çocuklarımızın geleceğine umut olacak çok kıymetli birer değerdir. Van'da görev yapmak, sadece ders anlatmak değil; öğrencilerimizin hayatlarına dokunmak, onların hayallerine rehberlik etmektir. Eğitim ailesi olarak öğretmenlerimizin her zaman yanında olacağız" dedi.

Çandıroğlu, Van'da eğitimin niteliğini daha da yükseltmek adına tüm imkânların seferber edildiğini ifade ederken, yeni atanan öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

Güllerle karşılanan öğretmenler ise bu anlamlı karşılamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Van'da göreve böyle sıcak bir başlangıç yapmanın kendileri için büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Karşılama programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kente gelen öğretmenler için düzenlenen kokteylde konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandırloğlu, yeni atanan öğretmenlere hayırlı olsun dileklerini ileterek görevlerinde başarılar diledi. Konuşmasında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitimin niteliğini artırmak için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Çandırloğlu, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in selamlarını da öğretmenlere iletti. Kentte göreve başlayan öğretmenlerin her zaman yanında olacaklarını belirten Çandırloğlu, eğitimde birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Programın sonunda, öğretmenlere Van Valisi Ozan Balcı'nın hediyesi olan kitaplar dağıtıldı.