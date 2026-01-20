Van’da kış aylarıyla birlikte zaman zaman etkili olan kar yağışı dün geceden bu yana da yeniden etkisini gösterdi. Yer yer yoğun kar yağışı yaşanan Van’da 287 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray ilçesinde 50, Başkale ilçesinde 5, Çaldıran ilçesinde 3, Çatak ilçesinde 28, Edremit ilçesinde 5, Erciş ilçesinde 4, Gevaş ilçesinde 38, Gürpınar ilçesinde 66, İpekyolu ilçesinde 19, Muradiye ilçesinde 5, Özalp ilçesinde 52 ve Saray ilçesinde de 12 olmak üzere toplamda 287 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekipler, etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolları yeniden ulaşıma açabilmek için yoğun mesai harcıyor.