Son günlerde sıcak havanın etkili olduğu Van’da meteorolojik tahminlere göre yarın yeniden yağış gözüküyor.

Bugünü parçalı bulutlu geçirecek olan Van, tahminlere göre yarından itibaren yeniden yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteorolojinin bugün dahil 5 günlük hava durumu tahminine bakıldığında Van genelinde hava bugün parçalı bulutlu gözükürken, sonraki dört gün ise gök gürültülü sağanak yağışlı gözüküyor.

Hafta sonu piknik yapmak veya gezintiye çıkmak isteyenlerin, tahmini hava durumu verilerini incelemesinde fayda var.