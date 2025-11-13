Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yarından itibaren başlayacak olan yağışlar birkaç gün sürecek.

Tahminlere göre yarın ve cumartesi günü yağışlar yağmur şeklinde olacak. Pazar ve pazartesi günleri ise kent genelinde yağışlar karla karışık yağmur olarak görülecek.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede düşüş yaşanacak.

Yarın hava sıcaklığı en yüksek 15 derece, Cumartesi günü 12 derece, pazar ve pazartesi günleri ise hava sıcaklıklarının en yüksek 8 dereceleri görmesi bekleniyor.

Yağışlarla birlikte kente en düşük hava sıcaklıklarının ise yer yer eksilere inebileceği tahmin ediliyor.