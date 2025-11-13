DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınava başvuracak adayların 1 Eylül 2024'te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), KPSS P93 puan türünden en az 70 alması gerekiyor.

Genel Müdürlükçe duyurulan pozisyonların sayısının 5 katı kadar aday, en yüksek puandan başlamak üzere yazılı sınava çağrılacak.

Başvurular 14-21 Kasım döneminde e-Devlet'te "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ve "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" üzerinden gerçekleştirilecek.

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan ve süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak, sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ'nin internet sitesinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecek.

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 alanlar, puanı en yüksek adaydan başlanarak uygulamalı sınava çağrılacak.

Adaylar KPSS, yazılı ve uygulamalı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan başarı puanına göre sıralanacak.

İşe alınacak personel 21 havalimanında görevlendirilecek.