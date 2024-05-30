İran Konsolosluğunun Erzurum’dan Van’a taşınmasının gereklilik olduğuna değinen Van Milletvekili Mahmut Dindar, Dışişleri Bakanlığına soru önergesi sundu.

Daha önce de sık sık gündeme getirilen Van’a İran Konsolosluğu açılması talebini bu kez Van Milletvekili Mahmut Dündar gündeme taşıdı.

Türkiye’de İranlıların en çok yaşadığı ilin Van olduğunu bildiren Milletvekili Mahmut Dindar, konsolosluğun İran’a sınırı olan Van’da yer alması gerektiğini aktardı.

Konsolosluğun Erzurum’da olmasının birçok mağduriyete yol açtığını söyleyen Milletvekili Dindar’ın sunduğu önergede, konsolosluğa ilişkin; “Van'dan Erzurum veya Trabzon'a konsolosluk işlemleri için gitmek durumunda kalan kişilerin yaşadıkları sorunlar üzerine bir araştırmanız var mı? Van'da bir İran konsolosluğu açılması için bir çalışma başlatacak mısınız?” sorularını sordu.