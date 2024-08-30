Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 118. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurasında yayınlanan münhal kadrolarda Van için önemli bir hekim kadrosu tahsis edildi.

Van’ın bazı ilçelerinde yeni hastanelerin yapımı sürerken, diğer yandan Van için önemli sayıda hekim kadrosu açıldı.

Yapılan açıklamaya göre Van’a 54 uzman hekim ve 225 hekim olmak üzere toplamda 279 hekim kadrosu tahsisi yapıldı.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “54 Uzman Hekim, 225 Hekim kadrosu Van’ımıza tahsis edilmiştir. Şehrimize tahsis edilen kadroların hayırlı olmasını diliyorum” paylaşımı yaptı.

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ TOSUN’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Van için yapılan 279 kişilik hekim tahsisi için teşekkür eden Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun; “Bakanlığımız tarafından 118. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurasında ilimize 54'ü Uzman Hekim, 225'i Hekim Olmak üzere 279 kadro tahsis edilmiştir. İlimizde yeni göreve başlayacak hekimlerimize başarılar diliyoruz” dedi.

Van’daki hastaneler için tahsis edilen kadrolara önümüzdeki günlerde atamaların yapılması bekleniyor.