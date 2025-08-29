Van'da sağlık alanında yapılanma devam ediyor. Bir yandan şehir hastanesi ve ilçe hastanelerinin inşası devam ederken öte yandan da kente doktor atamaları da yapılıyor.

Son olarak Van'a 51 uzman hekim, 201 hekim olmak üzere toplamda 252 kadro tahsis edildi.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, "Bakanlığımız tarafından 124. Devlet Yükümlülüğü kurasında ilimize 51 uzman hekim, 201 hekim olmak üzere toplamda 252 kadro tahsis edilmiştir. İlimizde yeni göreve başlayacak hekimlerimize başarılar dileriz." dedi.