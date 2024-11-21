Van Valisi Ozan Balcı, beraberindeki Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ile birlikte kentte eğitim alanında yapımı devam eden ve tamamlanan yatırımları yerinde inceledi.

İncelemelerde Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras'tan ve yüklenici firma yetkililerinden inşaatların son durumu hakkında bilgi alan Van Valisi Ozan Balcı, eğitimin bir numaralı iş olduğunu belirterek, 2 yıl içerisinde 118 tanesi anaokulu olmak üzere 203 yeni okul yaptırıldığını ifade etti.

"118 BAĞIMSIZ YENİ ANAOKULU YAPTIRDIK"

Van'ı geleceğe hazırladıklarını belirten Vali Balcı, "Geleceğimiz de çocuklarımız ve onların eğitimidir. Biz de çocuklarımızın eğitimi için önemli yatırımlar yapıyoruz. Özellikle okul öncesi eğitim çocukların akademik başarısı, zihinsel ve kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. İlimizde Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle 680 derslikten oluşan 118 bağımsız yeni anaokulu yaptırdık. 111 tanesi bitti. 7 tanesinin inşaatı devam ediyor. Onları da kısa zamanda bitireceğiz. Ayrıca ilkokul, ortaokul ve olgunlaşma enstitüsü inşaatlarımız devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Okullarımız, eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olsun" dedi.

OKULLARA 165 HALI SAHA…

Vali Ozan Balcı, İskele Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan halı sahada futbol oynayan öğrencilerin eğlencesine ortak oldu.

Okul inşaatlarında Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ile incelemelerde bulunan Vali Ozan Balcı, İskele Ortaokulu bahçesindeki halı sahada futbol oynayan çocukların yanına gitti.

Topla kaleye şut çeken ve çocuklarla sohbet eden Vali Balcı, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapabilmeleri için spor alt yapısına çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Şehrimizi gelecek kuşaklara hazırlamak için ekip arkadaşlarımızla beraber canla başla çalışıyoruz. Çocuklarımızın sadece akademik anlamdaki başarıları değil, onların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini de önemsiyoruz. Bu doğrultuda şimdiye kadar 90 tane okul bahçesine çocuklarımız için halı saha yaptık. İnşallah 75 tane daha yapıyoruz. Böylece 165 tane halı sahayı çocuklarımızla buluşturmuş olacağız. Hayırlı olsun" diye konuştu.

ESKİ VAN ŞEHRİNDEKİ TARİHİ HAN AYAĞA KALDIRILIYOR

Vali Ozan Balcı, daha sonra Eski Van Şehrini Ayağa Kaldırma Projesi kapsamında restorasyonu devam eden Tarihi Han'daki çalışmaları inceleyerek restorasyon ekibinden bilgi aldı.

750 YILLIK TARİHİ ULU CAMİNİN RESTORASYONU HIZLA DEVAM EDİYOR

Vali Ozan Balcı, Eski Van Şehrindeki 750 yıllık tarihi Ulu Camii'nin restorasyon çalışmalarını inceledi. Restorasyonda gelinen aşama hakkında bilgi alan ve çalışanlara kolaylık dileyen Vali Balcı, ayrıca Kızıl Minareli Camii, Miri Ambarı ve Tarihi Han'ın da restorasyon çalışmalarının titizlikle ve tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.