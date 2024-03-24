2023 yılı 2’nci dönemi için yapılan başvurular, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek, destek almaya hak kazanan projelerin belirlendiği ‘Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ kapsamında Türkiye geneli 8 bin 900 başvuru kabul edildi.

Türkiye geneli 16 bin 694 onaylı başvurudan 8 bin 900 proje destek almaya hak kazanırken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden yapılan 150 projeden 72’si kabul edilerek desteklenecek.

Van YYÜ’den 10 fakülte ve 4 meslek yüksekokulundan 72 proje önerisinin kabul edildiği programda, AR-GE ekosisteminin büyütülmesi hedefleniyor.