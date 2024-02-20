Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere işçi alımı yapıldı. Üniversitenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan kura çekimi, ülke gündemine düştü.

Kura çekimi esnasında bir kişinin ismi art arda iki defa çekilirken akıllara "kurada şaibemi yapılıyor" sorusu geldi.

Aynı ismi iki defa çeken görevlinin "Okudum ben" dediği ve kura çekimine devam ettiği görüldü.

KURA ALIMI ÜLKE GÜNDEMİNE DÜŞTÜ

HÜDA-PAR Tuşba Belediye Başkan adayı Faruk Tasan'ın videoyu sosyal medya hesabı üzerinde yayınlamasının ardından konu ülke gündemine düştü. Ulusal medya kuruluşlarından siyasi parti temsilcilerine kadar yüzlerce kişinin yayınladığı videoya büyük tepki geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise aynı ismin art arda çekilmesinin nedeninin "torpil" olduğunu iddia etti.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMDEN ÇOK İŞÇİ ALIMIYLA GÜNDEME GELİYOR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi son zamanlarda akademik ve eğitim başarısından çok işçi alımlarıyla gündeme geliyor. Üniversitenin her alımı kent gündeminde geniş yer kaplarken, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vanlı vatandaşlar ise Van YYÜ'nün eleman alımından ziyade akademik alandaki başarılarla ön plana çıkmasını istiyor.