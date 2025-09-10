Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı AbdulahatArvas, Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya, Üniversite Genel Sekreteri Cahit Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, kurum amirleri ve üniversite yönetimiyle inşaatı devam eden ve tamamlanmak üzere olan projeleri inceledi.

Yürütülen projeler hakkında bilgiler veren Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Üniversite; eğitim öğretim, sağlık hizmetleri, araştırma-geliştirme ve girişimcilik alanlarında ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hayata geçirdiği yeni yapılarla hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir vizyon ortaya koyuyor. Bu projeler, bilimsel üretkenliği destekleyen, nitelikli eğitime zemin hazırlayan ve öğrenciler, akademisyenler ile şehirle bütünleşen bir anlayışla tasarlanmış fiziki yatırımlar olarak öne çıkıyor. Bu yatırımlar tamamlandığında, eğitimde ve sağlıkta Türkiye’nin en güçlü üniversitelerinden biri olacağız" dedi.

Van YYÜ bünyesinde yükselen yeni Diş Hekimliği Fakültesi ve uygulama hastanesinin yaklaşık 250 ünit kapasitesiyle yalnızca bölgenin değil Türkiye’nin de en büyük diş hastanelerinden biri olacağını vurguladı. Mevcut fakülte ve uygulama hastanesi binasında 7720 metrekare kapalı alanda hizmet veren Diş Hekimliği Fakültesi’nin yeni binasının tamamlanmasıyla yaklaşık üç kat büyüklükte olacağını, 22.432 metrekare kapalı alana sahip olacağının altını çizen Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli; "8 anabilim dalı bulunan yeni fakülte ve hastane binasında asistan kliniği 78 adet ünit, öğrenci kliniği 124 ünit, hoca kliniği 47 ünit, toplamda 249 ünit olacak şekilde planlandı.

Diş ünitleri ile geniş klinik hizmetleri sunulacak fakültede; radyoloji, ağız-diş-çene cerrahisi, periodontoloji, endodonti, pedodonti, ortodonti ve protetik diş tedavisi gibi alanlarda faaliyet gösterecek. Ayrıca 4 ameliyathane, 1 lokal ameliyathane ve 2 hasta odası ile ileri düzey cerrahi ve tedavi imkânları sağlanacak. Eğitim bloğu ise zemin katta 4 adet 220 kişilik amfi, 1. katta preklinik eğitim alanları ve idari ofisler, 2. katta dekanlık, öğrenci okuma salonları, bilgisayar sınıfları ve seminer odalarını kapsayacak şekilde planlandı.

Bu sayede öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerini modern bir ortamda gerçekleştirebilecek. En önemlisi de 24 saat kesintisiz hizmet verecek bir acil servisimiz olacak. Böylece vatandaşlarımız gece gündüz ağız ve diş sağlığı hizmeti alabilecekler. Bu özellikleriyle fakültemizin Türkiye’de ilk ona gireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Şevli, Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin her yıl yüksek puanlı öğrenciler tarafından tercih edildiğini de belirterek, "Yeni hastanemizle birlikte yalnızca eğitim kapasitemiz değil, aynı zamanda bölge halkına sunduğumuz hizmetin kalitesi de en üst seviyeye çıkacak" diye konuştu.

Van YYÜ Tıp Fakültesi için yapımı süren morfoloji binasınin 15 bin metrekarelik modern bir kompleks olarak yükseldiğini söyleyen Şevli, "Bünyesinde konferans salonu, elektronik sınav salonları, laboratuvarlar ve temel tıp bilimlerinin ofisleri bulunup, ikinci etapla birlikte toplam 22 bin 500 metrekarelik dev bir yapı fakülteye kazandırılmış olacak.

Morfoloji eğitim binası, zemin ve üç normal kattan oluşmaktadır. Bünyesinde 48 laboratuvar, simülasyon alanları, interaktif sınıflar, mikroskopi salonları ve akademik ofisler yer almaktadır.

Modern teknolojilerle donatılan yapı, öğrencilere uygulamalı eğitim imkânı sunarak nitelikli tıp eğitiminin merkezlerinden biri olmayı hedeflemektedir.

Morfoloji eğitim ek binası (öğretim üyesi bloğu) ise öğretim üyelerinin akademik çalışmalarına destek sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İçinde bireysel ve ortak çalışma ofisleri, toplantı odaları ve araştırma birimleri bulunmaktadır. Tıp fakültemiz Türkiye’nin en çok tercih edilen fakülteleri arasında yer almaktadır. Yeni morfoloji binamız tamamlandığında hocalarımız modern laboratuvarlarda daha çok bilimsel araştırma yapabilecek, öğrencilerimiz çağdaş standartlarda eğitim alacak ve Van YYÜ Tıp Fakültesi, ülkemizin en gözde tıp fakültelerinden biri hâline gelecek" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Zeve Kampüsü’nde yapımı süren Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ek acil binasının yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip 5 katlı modern bir sağlık yatırımı olduğunu dile getiren Rektör Şevli, "Tamamlandığında yalnızca Van’a değil, tüm Doğu Anadolu Bölgesi’ne hizmet verecek olan bina, yüksek teknoloji ve hasta-dostu yapısıyla modern sağlık mimarisinin en güçlü örneklerinden biri olacak.

Bugün üniversitemizin sağlık yatırımları arasında çok önemli bir yere sahip olan ek acil bina ile birlikte bölgeye çok daha güçlü bir sağlık altyapısı kazandırıyoruz. Bu yapı, sadece bir bina değil, vatandaşlarımız için güven, hız ve modern tedavi imkânı sunacak büyük bir kazanım" dedi.

Binanın katlara göre işlevsel olarak nasıl tasarlandığını da dile getiren Şevli, şöyle devam etti:

"Bodrum katta eczane, serum deposu, ilaç hazırlama ve çamaşırhane; zemin katta BT, ultrason, röntgen, travma odaları, yetişkin ve çocuk acil bölümleri, müşahede odaları ve kafe alanı; 1. katta 9 ameliyathane, doğumhane, hasta uyanma odaları ve seminer salonu; 2. katta 4 yeni doğan yoğun bakım, 2 çocuk yoğun bakım ünitesi ve 38 yatak kapasiteli anne oteli; çatı katında ise teknik ve operasyonel servisler bulunuyor.

Gelişmiş donanımıyla acil sağlık hizmetlerini ileri bir seviyeye taşıyacak olan bu proje, bölgenin sağlık kapasitesini artırırken, vatandaşların hızlı ve güvenli sağlık hizmetine erişimini de büyük ölçüde kolaylaştıracak."

Türkiye’nin en köklü veteriner fakültelerinden birine sahip olan Van YYÜ’nün hayvancılığın yoğun yapıldığı Van ve çevresinde büyük bir ihtiyacı karşılayacak Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi’ni de hayata geçirdiğini söyleyen Şevli, "Toplam 11 bin metrekarelik alana yayılan iki etaplı projede; hayvan hastanesi 1. etap hem hastane hem eğitim fonksiyonlarını bir araya getirerek röntgen, cerrahi müdahale, muayene, operasyon ve müşahade odaları gibi modern hastane alanları ile amfiler, öğretim üyesi ve asistan odaları, seminer salonları gibi eğitim birimlerini içeriyor.

Buna ek olarak, 2. etap ek bina üç ayrı blokta uygulamalı eğitim ve bilimsel araştırmaları destekleyecek şekilde tasarlanmış; anatomi, gıda güvenliği ve klinik patoloji alanlarında modern laboratuvarlar, tatbikat ve seminer salonları, araştırma birimleri ve öğretim üyesi ofisleri ile akademik çalışmalara güçlü bir altyapı sunuyor. Öğrenciler modern tesislerde uygulamalı eğitim alırken, bölge halkı da hayvan sağlığı alanında ileri hizmetlere kavuşacak. Veteriner fakültemiz, 1982’den bu yana güçlü akademik kadrosuyla öne çıkıyor. Bu yeni hastane ile hem eğitim kalitemiz artacak hem de bölge hayvancılığına büyük katkı sağlanacak. Van, veterinerlik alanında Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri hâline gelecek" şeklinde konuştu.

Van YYÜ’de öğrencilerin ruh sağlığını ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla kurulan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin hizmete hazırlandığını da dile getiren Şevli, "Merkezde psikologlar ve alanında uzman akademisyenler görev yapacak. Yaklaşık 1.100 metrekarelik geniş bir alanda inşa edilen merkez, ferah yapısıyla hem eğitim hem de danışmanlık faaliyetleri için ideal bir ortam sağlamaktadır.

Merkezde; 110 kişilik konferans ve çok amaçlı salon, 50 kişilik kapasiteye sahip iki amfi sınıf, 10 adet bireysel görüşme odası, 2 gözlem odası ve grup çalışmaları için özel bir oda yer almaktadır. Akademik başarı ne kadar önemliyse, öğrencilerimizin psikolojik sağlığı da o kadar kıymetli. Bu merkez, gençlerimizin yanında olacak, birebir danışmanlık imkânı sağlayacak. Öğrencilerimiz burada yalnız olmadıklarını hissedecekler. Bu merkez sayesinde öğrencilerimiz gizlilik içinde bireysel destek alabilecek, grup terapilerine katılabilecek ve çeşitli eğitim-seminer etkinliklerinden yararlanabilecektir" dedi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Valisi Ozan Balcı ve beraberindeki heyet, kampüs projelerini yerinde inceleyerek yeni çalışmalar hakkında bilgi almaya devam etti. Yapılan saha çalışmaları sırasında kampüste bölge gençlerinin yüksek kaliteli eğitim alabileceği, akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek bir lise yapısının kampüsle entegre şekilde planlanabileceği alan projeleri değerlendirildi.

Kampüs projelerini incelerken bölgeye dair diğer kalkınma ihtiyaçlarına da dikkat çekildi. Özellikle Van Gölü’nün çekilmesi nedeniyle üniversite sahilindeki tekne barınağının işlevini büyük ölçüde yitirdiği, bu durumun hem ekonomik hem de sosyal açıdan yeni planlamaları zorunlu kıldığı belirtildi. Liman alanlarının yeniden işlevlendirilmesi, çevresinin sosyal ve kültürel alanlarla entegre edilmesi ve yeni yapılacak sahil yolu 3. etap projesi ile Van Gölü arasındaki kıyıdaki yaşam alanlarının yeniden tasarlanmasının bölgenin sürdürülebilir kalkınması için önemli bir adım olduğunu vurgulandı.

Bu kapsamda, Tuşba Millet Bahçesi ile İskele ve 15 Temmuz Şehitler Parkı arasındaki alanlarıda çalışmaların başlatılacağı belirtildi. Sahil yolunun alt kısmında yapılacak sosyal yaşam alanları ve peyzaj düzenlemeleri ile Van Gölü kıyısında vatandaşların dinlenebilecekleri ve sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri alanların oluşturulacağı belirtildi. Bu doğrultuda, üniversite ile valiliğin, kurumların koordinasyonunun hem gençlerin sosyal ve eğitim alanlarını güçlendirecek hem de Van’ın doğal ve ekonomik kaynaklarını verimli kullanacak projeleri destekleyeceği ifade edildi.

Rektör Şevli, projelerin hayata geçirilmesinde katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümete, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığına, Van Valiliğine, milletvekillerine ve tüm destek verenlere teşekkür etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki sağlık, eğitim ve araştırma yatırımlarını yerinde inceleyerek, projelerin bölge ve şehir için önemine dikkat çekti.

Vali Ozan Balcı, bu yatırımların şehrin geleceğini hazırlayan gençler, öğrenciler ve halkın refahını artıran çalışmalar olduğunu belirterek, "Van’da eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa, kültürden sanata, yaşamın tüm alanına dair önemli adımlar atılıyor. Üniversite, devletimiz, sivil toplum ve iş dünyasının uyumlu çalışmasıyla bu yatırımlar hayata geçiriliyor" dedi.

Vali Balcı, projelerin sadece bina ve altyapıdan ibaret olmadığını, asıl amacın insan ve bölgeye değer kazandırmak olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda, yatırımların gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Rektörümüz ve ekip arkadaşlarına, tüm akademik, idari ve teknik personele, milletvekillerimize, bürokrasiye ve destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu yatırımlar, Van’ın ve Doğu Anadolu’nun geleceğine yapılan önemli katkılardır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas da, Van için yapılan yatırımların tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın bir sözü var, ‘batıda ne varsa, doğuda da olacak.’ Van; eğitimde, sağlıkta, sporda ve kültürde hak ettiği yatırımları almaktadır. Üniversitemiz bugün 28 bine yakın öğrencisi ve 5 bini aşkın akademik ve idari personeliyle bölgenin gururu, Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden biridir. Bu yatırımlar tamamlandığında yalnızca üniversitemiz değil, tüm Van halkı kazançlı çıkacaktır" diye konuştu.

Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise projelerin Van’ın gelişimi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Üniversite ve şehir yönetiminin koordineli çalışması, Van’ın kalkınmasında fark oluşturuyor. Eğitimden sağlığa, spordan kültüre kadar yapılan yatırımlar, hem gençlerimizin geleceğini hem de bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimini doğrudan etkiliyor. Bu vizyoner adımlar, Van’ın potansiyelini ortaya çıkaracak ve bölgeyi Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri hâline getirecektir" dedi.