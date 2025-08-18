Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için lisansüstü programlara öğrenci alımı duyurusu yaptı.

Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesindeki yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular, 22-27 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.

4 farklı enstitüden yapılacak olan başvuru sistemi, 22 Ağustos (Cuma) 2025 günü saat 08:00’de aktif olacak.

YYÜ resmi sitesinden yayımlanan bilgilere göre sınav tarihi ise 2 Eylül 2025 Salı günü saat 10:00 olarak belirlendi.

Açıklamada; şehit ve gazi eş ile çocuklarına yönelik lisansüstü programlarda ek kontenjan sağlandığı da duyuruldu.

