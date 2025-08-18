Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli sosyal medya platformu NSosyal'deki ilk paylaşımında, daha öne şiir albümünde seslendirdiği, Erdem Bayazıt'a ait 'Birazdan Gün Doğacak' şiirinden 'Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı' mısrasına ve 'Hazır mısınız?' ifadelerine yer verdi. Erdoğan'ın 'Başlıyoruz' etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NSosyal'deki ilk mesajında bir mısrasına yer verdiği Erdem Beyazıt'a ait "Birazdan Gün Doğacak" şiirini, daha önce şiir albümünde seslendirdiği ortaya çıktı.