Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılında çift anadal ve yandal programları için başvuru sürecini dün başlattı ve yarın sona erecek. Öğrenciler, 10 Eylül 2025 tarihinden itibaren başvurularını yapmaya başlarken, yarın itibariyle de başvurular tamamlanacak.

Başvurularda aranan şartlar ise şu şekilde;

Çift Anadal Koşulları:

- Lisans programındaki tüm kredili dersler başarıyla tamamlanmalı.

- Başka bir çift anadal programına kayıtlı olunmamalı, ancak yan dal yapılabilir.

- Başvuru: Lisans için en erken 3., en geç 5. (4 yıllık), 7. (5 yıllık), 9. (6 yıllık) yarıyıl; önlisans için en erken 2., en geç 3. yarıyıl.

- Genel not ortalaması en az 3,00/4,00 ve anadalda ilk yüzde 20’de yer alma şartı.

- Yüzde 20’de olmayanlar, programın taban puanına sahipse başvurabilir.

- Başarı sıralaması şartını sağlamayanların başvurusu iptal edilir.

Yandal Koşulları:

- Lisans programındaki tüm kredili dersler başarıyla tamamlanmalı.

- Başvuru: Lisans için 3.-5. yarıyıl, önlisans için 2.-3. yarıyıl.

- Genel not ortalaması en az 2,50/4,00.

Detaylı bilgi için;

https://www.yyu.edu.tr/duyurular/2025-2026-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-cift-anadal-yandal-basvuru-duyurusu/19684