Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Konuk Evi'nde düzenlenen programa katılan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli “Öncelikle mübarek Ramazan Bayramında, İsrail’in Gazze ve Filistin halkına yönelik saldırıların son bulmasını diliyorum. Gazze ve Filistin’de barışın savaşa üstün gelmesini ve onların da sevinç dolu bir bayram geçirmelerini ümit ediyoruz. Bu vesileyle bayramın tüm Müslümanlara ve insanlığa huzur, barış, birlik ve beraberlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramlar birlik ve beraberliğimizi pekiştiren değerlerimizden birisidir. Biz de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak bayramlaşma geleneğini yaşatmaya gayret ediyoruz. Elbette bayramı memleketinde geçirmek için birçok personelimiz ve öğrencimiz burada değiller. Onların da gıyabında bayramlarını kutluyor, şehrimize dönüş yolunda azami ölçüde dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Bugün burada Üniversitemiz mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet etme imkânımız oldu. Ben ayrıca bayramların insanlar arasındaki bağları kuvvetlendirmesi yönüyle de çok değerli bulduğumu ifade etmek isterim. Bu güzel vesileyle hepinize bayram sevincini bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyor, Cenabı Allah’tan ailenizle ve sevdiklerinizle sağlıklı ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi.

Rektör Şevli'nin ardından söz alan tüm misafirler bayrama dair dileklerini ve temennilerini dile getirdiler. Bayramlaşma törenine Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin yanı sıra Genel Sekreter Cahit Tekin, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman ve Hastaneler Başmüdürü Sefer Kuşan, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen ve idari personeller katıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin mutluluğu ise gözden kaçmadı.