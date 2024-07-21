TÜBİTAK BİDEB (Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) tarafından düzenlenen ve 2237-A kapsamında yapılacak olan Bakarsan Bağ Olur Bakmazsan Dağ Olur: Türkiye Bağcılığının Öncelikli Araştırma Konuları Üzerine Teorik ve Uygulamalı Eğitim’i başlıyor.

Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı Eğitimleri kapsamında başlayacak olan eğitim, Tarım ve Orman Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından destekleniyor.

22-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak etkinlik Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Ziraat Fakültesi’nde gerçekleşecek ve bu süreçte üzüm bağcılığı ile yetiştiriciliği üzerine uygulamalı ve teorik eğitimler verilecek.

Eğitimin detaylarına ise https://bagegitimi.yyu.edu.tr internet adresinden erişim mümkün.