Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk ve ekibi bu kapsamda Yüksekova fay zonu üzerinde kazı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda Şemdinli ve Yüksekova fay hattının deprem üretme potansiyeli hakkında ilgili kurumlar ve bölge halkı fikir sahibi olacak. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi, Şemdinli Yüksekova fay zonu üzerinde kazı çalışmaları yaparak, Şemdinli Yüksekova fay hattının deprem üretme potansiyelini belirleyecek.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Hakkari Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi, Şemdinli Yüksekova fay zonu üzerinde kazı çalışmaları yaparak, Şemdinli Yüksekova fay hattının deprem üretme potansiyelini belirleyecek. Yönetim kurulu üyelerimiz Hekim Erbaş, Azad Özer ve Aziz Çağlın ile birlikte çalışmaların yapıldığı bölgede, Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk hocayı ve ekibini ziyaret ettik.

Çalışmalar hakkında bilgi edindik. Yapılan çalışmalar ilimizin depremselliği hakkında çok önemli ve kıymetlidir. Çalışmalar sonucunda Şemdinli ve Yüksekova fay hattının deprem üretme potansiyeli hakkında ilgili kurumlar ve bölge halkı fikir sahibi olacak. Bu çalışmanın yanında, Hakkari'nin bütün belediyeleri ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, il ve ilçelerde yapı stoğu çalışması başlatmalıdır" ifadelerine yer verdi.