Söz konusu yapılan değerlendirme sonucunda; asıl sıralamasında olup belirtilen tarihlerde göreve başlamak için belgelerini teslim etmeyerek hakkından feragat etmiş sayılanların yerine, yedek sıralamasına göre alım yapılacak.

Yedek olarak atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki istenen belgeleri, 16.02.2024 tarihi mesai bitimine kadar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerektiği ve aday ile hizmet sözleşmesi imzalanacağı aktarıldı.

ASİL KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1) Diploma (Aslı ya da noter onaylı)

2) Başvurulan unvanın aranılan nitelik kısmında yazan sertifika ve katılım belgelerinin aslı ibraz edilecek.

3) Tecrübe veya deneyim istenen alanlar için çalışma belgesinin aslı ve barkodlu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet dökümü,

4) Sağlık Raporu

5) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek-Kadın), için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde alınacak Sağlık Kurulu Raporu.

6) Mal Bildirim Beyan Formu. (Van YYÜ Personel Daire Başkanlığı web sitesinde temin edilecektir. Formun iki sayfası da, aday tarafından elle doldurulup imzalanacaktır)

7) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Van YYÜ Personel Daire Başkanlığı web sitesinde temin edilecektir.)

8) 4 adet vesikalık fotoğraf.

9) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

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