Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde istihdam edilecek sürekli işçi/engelli sürekli işçi alımına ilişkin sözlü sınavlar 06 – 07 Mart 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Söz konusu yapılan sözlü sınav sonuçlarına ilişkin listeler Van YYÜ tarafından açıklandı.

Asıl olarak sıralamada yer alan adayların 22.03.2024 tarihi mesai bitime kadar Van YYÜ Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına aşağıdaki belgelerle şahsen başvurmalarının zorunlu olduğu kaydedildi. Belirtilen tarihe kadar belgelerini ibraz etmeyen adayların yerine sıralamaya göre yedek adayların çağırılacağı aktarıldı.

SÜREKLİ İŞÇİ ASİL KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sürekli işçi asil kazanan adaylardan istenen belgeler şu şekilde açıklandı;

1) Diploma (Aslı ya da noter onaylı )

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

3) Mal Bildirim Beyan Formu. (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sitesinde temin edilecektir. Formun iki sayfası da, aday tarafından elle doldurulup imzalanacaktır)

4) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sitesinde temin edilecektir. )

5) 4 adet vesikalık fotoğraf.

6) Tecrübe veya deneyim istenen alanlar için çalışma belgesinin aslı ve barkodlu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet dökümü,

7) Yerleşim Yeri Belgesi (Tarihçeli)

8) Başvurulan unvanın aranılan nitelik kısmında yazan sertifika ve katılım belgelerinin Aslı veya Noter Onaylı

9)Tam Teşekkül Sağlık Raporu

Engelli Sürekli İşçi Asil Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler:

1) Diploma (Aslı ya da noter onaylı )

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

3) Mal Bildirim Beyan Formu. (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sitesinde temin edilecektir. Formun iki sayfası da, aday tarafından elle doldurulup imzalanacaktır)

4) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sitesinde temin edilecektir. )

5) 4 adet vesikalık fotoğraf.

6) Tecrübe veya deneyim istenen alanlar için çalışma belgesinin aslı ve barkodlu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet dökümü,

7) Yerleşim Yeri Belgesi (Tarihçeli)

8) Başvurulan unvanın aranılan nitelik kısmında yazan sertifika ve katılım belgelerinin Aslı veya Noter Onaylı

9)Engelli Sağlık Raporunun Aslı

10)EKPSS Sonuç belgesi (Barkodlu)

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