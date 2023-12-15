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WanHaber/Özel

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı 2023 yılı 1. Çağrısı kapsamında Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazanan 153 girişimci arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyeleri de yer aldı.

BİGG programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye destek olan TÜBİTAK BiGG 2023 yılı 1. Çağrısına 2 bin 885 girişimci iş fikri başvurusu yaptı. Bu projeler arasından akademisyenler, sanayiciler ve yatırımcılardan oluşturulan değerlendirmeler sonucu 153 girişimciye 2023 yılı 1. Çağrısı kapsamında Mükemmeliyet Mührü verilmesi uygun bulundu.

VAN’DAN GİDEN PROJEYE TÜBİTAK’TAN MÜKEMMELİYET MÜHRÜ

BİGG 2023 Yılı 1. Çağrısı kapsamında projeleriyle Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyeleri; iş fikriyle Doçent Doktor Sebahattin Çelik ve proje yazmanı Doçent Doktor Serpil Sevimli Deniz oldu. 2 bin 885 girişimci iş fikri arasından seçilen 153 girişim fikrinden birine imza atan projeye Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Teknokent destek verdi.

Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazanan 153 girişimci, bu ay içinde şirketlerini kurarak BiGG Fonu ile sözleşme imzalayacak ve 1 Ocak 2024 tarihinde iş planları gerçekleştirilmek üzere çalışmalara başlanacak.

Ayrıca proje kapsamında 153 girişimciye toplam 137.7 milyon TL yatırım yapılacak. Programın 2. aşamasında girişimcilerin firmalarını kurmaları sonrası 900 bin TL TÜBİTAK BİGG Fonu ile % 3 hisse karşılığında yatırım olarak kuruluşa aktarılacağı öğrenildi.