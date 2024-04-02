Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Sağlıkta Kalite Standartları Ödüllü Bilgi Yarışması’nı düzenlemek için harekete geçti.

Hastanenin Kalite Yönetimi Direktörlüğü liderliğinde gerçekleştirilecek olan yarışmanın ilki klinikler arasında yapılacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi, düzenleyeceği Bilgi Yarışması ile klinik çalışanlarını bir araya getiriyor. Yarışmanın ilki olma özelliğine sahip bu etkinlikte, birincilik ödülü olarak gram altın belirlendi. Ayrıca, diğer katılımcılara da sürpriz hediyelerin verileceği duyuruldu.

Yarışmaya katılmak isteyen klinik çalışanları, ekibini kurarak Van YYÜ Hastanesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan QR kodunu okutarak başvuru yapabilecekler. Son başvuru tarihi olarak 15 Nisan belirlendi.