Hastane Afet Planı Başkanı ve Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman ile Hastaneler Başmüdürü Sefer Kuşan'ın katılımıyla toplantı salonunda "Afet Yönetim Merkezi" oluşturulduktan sonra tatbikata geçildi.

Senaryo gereği, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye getirildi.

Hastane bahçesinde kurulan sahra hastanesinde yaralılar tedavi altına alındı. Durumu ağır olanlar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Başhekim Karaman, basın mensuplarına, hastane personelinin acil durumlara karşı bilgi ve becerilerini artırmak ve hastane içindeki güvenlik önlemlerini test etmek amacıyla tatbikat düzenlendiklerini söyledi.

Afet ve acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Bu tatbikatlar söz konusu afetlerde oluşacak birtakım olumsuzlukların giderilmesinde çok etkili oluyor. Bu tür olaylarda hazırlıklı, eğitimli ve farkında olmak hayat kurtarır. Tatbikat kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde bir patlamada hastanemize yaralıların intikali, kriz anında müdahale, hastaların sevkiyatı ve tedavilerinin düzenlenmesi gibi eğitim tatbikatı yapıldı. Destek veren UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü ile personelimize teşekkür ederim."