Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nce açıklanan hava tahmin raporuna göre Van’da bayramın üç gününde de yağışlı bir hava tahmin ediliyor.
Meteorolojik verilere göre, bayram süresince Van genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette esmesi bekleniyor.
Van’da yağışlı hava sisteminin ise bayram boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Bayramda Van’ın hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray;
20 Mart Cuma: Yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Yağmurlu
22 Mart Pazar: Yağmurlu
Başkale;
20 Mart Cuma: Kar yağışlı
21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
22 Mart Pazar: Kar yağışlı
Çaldıran;
20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
22 Mart Pazar: Karla karışık yağmurlu
Çatak;
20 Mart Cuma: Yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Yağmurlu
22 Mart Pazar: Yağmurlu
Edremit;
20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
22 Mart Pazar: Yağmurlu
Erciş;
20 Mart Cuma: Yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Yağmurlu
22 Mart Pazar: Yağmurlu
Gevaş;
20 Mart Cuma: Yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Yağmurlu
22 Mart Pazar: Yağmurlu
Gürpınar;
20 Mart Cuma: Yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Yağmurlu
22 Mart Pazar: Yağmurlu
İpekyolu;
20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
22 Mart Pazar: Yağmurlu
Muradiye;
20 Mart Cuma: Yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Yağmurlu
22 Mart Pazar: Karla karışık yağmurlu
Özalp;
20 Mart Cuma: Yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Yağmurlu
22 Mart Pazar: Karla karışık yağmurlu
Saray;
20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
22 Mart Pazar: Yağmurlu
Tuşba;
20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
22 Mart Pazar: Yağmurlu