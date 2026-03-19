Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nce açıklanan hava tahmin raporuna göre Van’da bayramın üç gününde de yağışlı bir hava tahmin ediliyor.

Meteorolojik verilere göre, bayram süresince Van genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette esmesi bekleniyor.

Van’da yağışlı hava sisteminin ise bayram boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bayramda Van’ın hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray;

20 Mart Cuma: Yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Yağmurlu

22 Mart Pazar: Yağmurlu

Başkale;

20 Mart Cuma: Kar yağışlı

21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

22 Mart Pazar: Kar yağışlı

Çaldıran;

20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

22 Mart Pazar: Karla karışık yağmurlu

Çatak;

20 Mart Cuma: Yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Yağmurlu

22 Mart Pazar: Yağmurlu

Edremit;

20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

22 Mart Pazar: Yağmurlu

Erciş;

20 Mart Cuma: Yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Yağmurlu

22 Mart Pazar: Yağmurlu

Gevaş;

20 Mart Cuma: Yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Yağmurlu

22 Mart Pazar: Yağmurlu

Gürpınar;

20 Mart Cuma: Yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Yağmurlu

22 Mart Pazar: Yağmurlu

İpekyolu;

20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

22 Mart Pazar: Yağmurlu

Muradiye;

20 Mart Cuma: Yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Yağmurlu

22 Mart Pazar: Karla karışık yağmurlu

Özalp;

20 Mart Cuma: Yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Yağmurlu

22 Mart Pazar: Karla karışık yağmurlu

Saray;

20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

22 Mart Pazar: Yağmurlu

Tuşba;

20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

22 Mart Pazar: Yağmurlu