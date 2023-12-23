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Konser sonrası konuşan Van Valisi Ozan Balcı, konserin büyüleyici olduğunu belirterek, “Bu kadar büyüleyici bir konserden sonra söylenecek pek söz yok. Sizleri asil soylu vatandaşlarımızın olduğu Van’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk.

Ayrıca YYÜ rektörümüze ve ekibine böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. Biz de Van’da kültür ve sanat adına çalışmalar yapıyoruz.

Büyükşehir Belediyesi olarak çok güzel bir kültür merkezini ilimize kazandırıyoruz. Burada konserler, opera, tiyatro gibi etkinlikler yapılacak. Buranın açılışı için de sizi şimdiden davet ediyoruz. Yine ilimizde konservatuvar kuruyoruz. Ocak ayında açılışını yapacağız.

Bunun yanında ilkokul ve ortaokul öğrencileri için müzik resim ve drama okulu açıyoruz. Hayırlı olsun. Sizler burada sadece bir müzik şöleni sunmadınız. Azerbaycan ve Nahçıvan bizim kardeşimiz, dostumuz.

Oradaki kardeşlerimizin sevgisini, merhametini, Türkiye’ye bağlılıklarını bize getirdiniz. Bizden, Van’dan ve Türkiye’den selam ve sevgilerimizi götürün” ifadelerine yer verdi.