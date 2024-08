ÖSYM kılavuzunda ilan edilen 2689 lisans kontenjanına 2657 kişi yerleşmiş ve doluluk oranı yaklaşık %98.81 olarak gerçekleşti. Ayrıca, lisans bölümlerine okul birincisi kontenjanından 39 aday ve 34 yaş üstü kadın kontenjanından da 57 aday yerleşti. Böylece, lisans programlarına yerleşen toplam aday sayısı 2753 oldu.

Bununla birlikte, ÖSYM kılavuzunda ilan edilen 2655 ön lisans kontenjanının tamamı dolarak, ön lisans programlarında %100 doluluk oranına ulaşılmıştır. Ayrıca, ön lisans programlarına okul birincisi kontenjanından 19 ve 34 yaş üstü kadın kontenjanından 89 aday yerleşti. Bu şekilde, ön lisans programlarına yerleşen toplam aday sayısı 2763 oldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin 2024 YKS sonuçlarına göre, genel olarak 5344 kontenjandan 5312’si doldu ve doluluk oranı %99.40 olarak gerçekleşti. Üniversitemize toplamda 58 aday okul birincisi ve 146 aday 34 yaş üstü kadın kontenjanı ile yerleşti. Lisans programlarına 2753, ön lisans programlarına ise 2763 aday yerleşmiş olup, bu sayı toplamda 5516 kişiye ulaştı.

2024 YKS sonuçlarına göre bu yıl ilk defa öğrenci alan Van YYÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünü ilk beş bin sıralamasına giren adaylar tercih etti ve bu bölüm en çok tercih edilen ilk 10 devlet üniversitesi arasında yer aldı. Van YYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 117.792 sıralamasıyla devlet üniversiteleri arasında 11. sırada yer aldı. Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ise en çok tercih edilen bölümler arasında yer aldı. Ayrıca, bu yıl ilk defa öğrenci alan Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye genelinde 409 tavan puanı ile öğrenci kabul ederek, 20 kişilik kontenjanına 21 öğrenci yerleştirip %100 doluluk oranına ulaştı. Van YYÜ deki bazı bölümler metropol şehirlerdeki birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak daha yüksek puanlı aday öğrenciler tarafından tercih edilmiş, daha yüksek başarı sıralamasıyla öğrenci aldı.

Üniversitenin son 5 yılda sunmuş olduğu modern, geniş ve yeşil kampüs olanakları, öğrencilere nitelikli bir eğitim ve sosyal yaşam alanı sağlamaktadır. Gelişmiş laboratuvarlar, kütüphaneler, spor tesisleri ve öğrenci yurtları, eğitim kalitesini artırarak öğrenci memnuniyetini üst seviyelere çıkarmaktadır. Ayrıca, Van YYÜ’nün çeşitli öğrenci kulüpleri ve etkinlikleri, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemektedir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İngiltere merkezli yükseköğretim kuruluşu “Times Higher Education (THE) Young University Ranking (Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri)”nde dünyada 401-500 bandında, Türkiye’de ise 13. sırada yer almıştır. Ayrıca 2023 THE Impact Ranking’de Türkiye’de 79 üniversite arasında 14. sırada yer alarak ulusal ve uluslararası başarılarını pekiştirdi. Van YYÜ, Times Higher Education (THE) 2024 Alan Bazlı Dünya Sıralamaları listesinde “Yaşam Bilimleri”, “Sağlık Bilimleri”, “Fizik Bilimleri” ve “Mühendislik” alanlarında Dünya’da 801-1000 bandında yer alarak, bu alanlarda başarısını uluslararası düzeyde de ortaya koymuştur. Dünya Üniversiteleri Sıralamasında, “Yaşam Bilimleri” alanında Türkiye’den 29 üniversite arasında 7. “Sağlık Bilimleri” alanında Türkiye’den 52 üniversite arasında 9., “Fizik Bilimleri” alanında Türkiye’den 44 üniversite arasında 13. ve “Mühendislik” alanında Türkiye’den 51 üniversite arasında 19. sırada bulunarak önemli başarılar elde etti.

Bu uluslararası başarılar, Van YYÜ’nün akademik ve araştırma alanındaki yüksek kalitesini yansıtarak, ÖSYM tarafından açıklanan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre büyük ilgi görmesi ile yakından ilişkilidir. Üniversitenin güçlü akademik altyapısı ve uluslararası alandaki etkisi, yüksek tercih edilme oranlarına ve bölümlerindeki yüksek sıralamalara katkı sağlamıştır. Özellikle, Özel Eğitim Öğretmenliği, Hemşirelik, Ebelik ve Okul Öncesi Öğretmenliği gibi bölümlerindeki yüksek sıralamalardan öğrenci tercihleri, üniversitenin genel akademik başarısının ve eğitim kalitesinin bir göstergesidir. Bu başarının arkasında yatan akademik mükemmeliyet ve uluslararası standartlara uygunluk, Van YYÜ’nün YKS yerleştirme sonuçlarında ilgi görerek elde ettiği yüksek başarılarla doğrudan ilişkilidir.

“VAN YYÜ SİZLERE KATKIDA BULUNMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYOR”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ailesine yeni katılan öğrencilere seslenen Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli:

“YKS sonuçlarınızı büyük bir heyecanla öğrendiniz ve artık Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ailesinin bir parçasısınız! Sizleri bu önemli başarılarınızdan dolayı yürekten tebrik ediyorum. Yeni bir akademik yolculuğa başlamanın gururunu yaşadığınız bu günlerde, Üniversitemizin size sunduğu tüm imkanları en iyi şekilde değerlendireceğinize olan inancımız tamdır. Van YYÜ, sizlerin bilgiye olan tutkusunu desteklemeyi ve gelişiminize katkıda bulunmayı dört gözle bekliyor. Van YYÜ ailesi olarak, sizinle birlikte bu yolculuğu paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Başarılarınızın devamını diler, üniversite hayatınızın her anında sizlere en iyi şekilde destek olacağımızı bilmenizi isteriz. Hep birlikte büyük başarılara imza atmak dileğiyle!” ifadelerini kullandı.