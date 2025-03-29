Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024'te yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi günü başladı ve 31 Ocak Cuma günü sona erdi.

İkinci dönemin 3 Şubat'ta başlamasının ardından ikinci ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan'da tekrar ders başı yapacak.

Öğretmenlerin okulların ikinci ara tatilindeki mesleki çalışma döneminde planlanan uzaktan eğitim semineri, Ramazan Bayramı sonrası 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasının ardından iptal edildi. Söz konusu eğitim faaliyet içeriği ile benzeri nitelikteki eğitim faaliyetleri uygun zamanda yönetici ve öğretmenlerin istifadesine sunulacak.

9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da tamamlanacak.

Sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla eğitime ara verdi. Öğrenciler hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıktı.

Okullarda İstiklal Marşı'nın okunduğu törenlerin ardından ikinci ara tatil başladı.

Maltepe'de Altayçeşme İlkokulu'nda da son ders zilinin çalmasıyla bahçede toplanan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu.

Törende konuşan Altayçeşme İlkokulu Müdürü Hasan Ali Bayrak, "Ramazan Bayramı, adı üstünde sevginin içinde barındırdığı, komşuluk akrabalık ilişkilerinin zirveye çıktığı bir bayramdır. Dolayısıyla bu bayramda ailece hem akrabaları hem yakınlarımızı gezerek onların bayramlarını tebrik ederek, sevgi dolu yüreklerimizle sevgi bekleyen kim varsa bu bayramda buluşmak suretiyle güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum." dedi.