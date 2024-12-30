Satışı gerçekleştirilecek arsaların 2886 sayılı yasanın 37. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü artırma ile gerçekleştirileceği belirtildi. Arsalar İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi ile Edremit İlçesi Bakacık mahallesinde bulunan parsellerden oluşuyor.

İşte detaylar;

MUHAMMEN BEDELİ- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI- SATIŞ TARİHİ

- Selimbey Mahallesi; 4203,89 metrekare taşınmazın muhammen bedeli 74.000.000.00 TL (KDV vb. diğer verdiler hariç). Geçici teminat miktarı ise 2.220.000.00 TL olarak belirlenmiştir. Satışı 14.01.2025 Salı Günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek.

-Bakacık Mahallesi; 13.120.95 metrekare taşınmazın bedeli 45.900.000.00 TL (KDV vb. diğer verdiler hariç), Geçici teminat miktarı ise 1.377.000.00 TL olarak belirlenmiştir. Satışı 15.01.2025 Çarşamba Günü saat 10:00’ da gerçekleştirilecek.

İHALE İÇİN İSTENEN ŞATLAR VE BELGELER

Gerçek kişiler için;

1- Kimlik Belgesi Fotokopisi

2- Adres Beyanı (Yerleşim Yeri belgesi)

3-İmza Beyanı (Noter onaylı)

4-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.

5-Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış muhammen bedelin %3’e kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu

6-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

7-Teklif Mektubu, Yer Görme Belgesi (İhale evrakları içinde tanzim edilecektir.)

Tüzel kişiler için;

1-Tüzel kişiliğin son halini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

2-Adres Beyanı (Yerleşim Yeri belgesi)

3-Tüzel Kişilik adına düzenlenen Yetki Belgesi ve İmza imza sirküleri (Noter onaylı)

4-Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış muhammen bedelin %3’ü kadar geçici teminatın nakit ise Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Van Şubesi TR86 0001 0000 9667 8534 6950 12 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu

5-Teklif Mektubu

İlana ilişkin tüm detaylar (https://www.ilan.gov.tr/ilan/1661214/emlak-arsa-mulkiyeti-van-yatirim-izleme-ve-koordinasyon-baskanligina-ait-4-203-m2-arsa-satiliktir-coklu-satis-) adresinde görülebilir.