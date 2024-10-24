Van Büyükşehir Belediyesi su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, eğitim ve tatbikat dalışları yapmak üzere bulunduğu İstanbul’da boğazın serin sularına dalış gerçekleştirdi. Ekipler, düzenlenen tatbikatta senaryo gereği kaybolan birini akıntılı suda arayarak dipten çıkardı.

Van Büyükşehir Belediyesi su altı ve su üstü arama kurtarma ekiplerinin, bilgi ve deneyimlerini arttırma ve hazırda en iyi müdahalede bulunmak üzere tatbikatlarını sürdürdüğü aktarıldı. Bu bağlamda İstanbul’a giden Van dalgıç ekibi, İstanbul Belediyesi İtfaiye su altı arama ve kurtarma ekipleri ile ortak tatbikat düzenledi. Yenikapı Meydanında bulunan Şehit Taner Çebi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma biriminde kısa bir boğaz akıntısı eğitimi alan ekiplerin, daha sonra ortak tatbikatta yer aldığı bildirildi.

Tatbikat gereği boğazda kaybolan bir vatandaş ihbarına hareket eden ekipler, yaklaşık yarım saatlik su altı aramasının ardından dibe çökmüş cansız bedene ulaştı. Koordineli yürütülen çalışmada cansız beden su yüzeyine çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olası olaylara karşı daima hazır bir şekilde beklediklerini ve sık düzenlenen tatbikatlarla bilgi ve tecrübelerini pekiştirdiklerini ifade eden Van Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekip amiri Ferhat Kıpçak, verimli bir eğitim ile tatbikat geçirdiklerini ifade etti.

Kıpçak, ilgi ve alakalarından ötürü İstanbul Büyükşehir Belediyesi su altı ve su üstü arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.



