TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre 2023 yılında ülkemiz genelinde yapılan toplam Ar-Ge harcaması 377 milyar 542 milyon TL’ye yükseldi.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Ar-Ge Harcaması 2023 yılında bir önceki yıla göre 178 milyar 873 milyon TL artış gösterdi.

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2022 yılında yüzde 1,32 iken, 2023 yılında 26 trilyon 545 milyar 722 milyon TL'lik GSYH içindeki oranı yüzde 1,42 oldu.

Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 65,1 ile en büyük paya sahip olurken, bunu yüzde 30,0 ile yükseköğretim takip etti. Kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dâhil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 4,9 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları yüzde 52,5 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.

Mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge finansmanında yüzde 52,6 ile ilk sırada yer aldı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeye göre 2023 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge toplam Ar-Ge harcamasının yüzde 29,7'sini gerçekleştiren TR51 (Ankara) iken, bunu yüzde 28,9 ile TR10 (İstanbul) ve yüzde 10,6 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etti.

İBBS 2. Düzeye göre Ortadoğu Anadolu’yu kapsayan TRB Bölgelerinin toplam Ar-Ge harcaması 6 milyar 145 milyon 886 bin 582 TL olarak açıklandı.

TRB bölgeleri içerisinde TRB1 Bölgesi’nin (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) toplam Ar-Ge harcaması 4 milyar 219 milyon 780 bin 698 TL olurken, aralarında Van’ın da yer aldığı TRB2 Bölgesi’nin (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 2023 yılı toplam Ar-Ge harcamaları ise 1 milyar 926 milyon 105 bin 884 TL olarak açıklandı.