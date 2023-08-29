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Wanhaber / Haber Merkezi

Vali Ozan Balcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında: "Aziz milletimizin tarihinde bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin en büyük zaferlerinden biri olan Büyük Taarruz'un 101. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Vali Balcı, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile kutsal vatan topraklarımız kurtarılmış, milletimiz hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Milletimiz bu zaferle, birlik ve beraberlik anlayışıyla, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek olacak biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi olan ve her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi de ulusumuzun tarihine yön veren önemli savaşlardan birisi olmuş ve bu zaferle milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesi tüm dünyaya gösterilmiştir."



Vali Ozan Balcı, mesajını şu ifadelerle tamamladı: "Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın, kıymetli Vanlı hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."