İş dünyası ile gençleri bir araya getiren DAKAF’25 Van’da kapılarını açtı. Fuarın açılış programında konuşan Van Valisi Ozan Balcı, Van’da insan gücüne yatırım yapmak için canla başla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Vali Balcı, yaptığı konuşmada; “Sayın Bakanım, doğanın, tarihin ve kültürün harmanlandığı müthiş bir zenginlik olan, doğunun incisi dediğimiz, asaletli, vatansever, çalışkan ve iyi insanların yaşadığı Van’ımızda sizi ve kıymetli ekibinizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk; şehrimize şeref verdiniz. Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nın ‘Yetenek Her Yerde’ sloganıyla düzenlediği bu fuarda bulunmaktan da büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Fuarın düzenlenmesinde katkısı geçen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne, rektörüne ve çalışma arkadaşlarına tebriklerimi sunuyorum. Fuarın gençlere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“VAN’IMIZI İHYA VE İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Van’ı inşa, ihya ve imar etmek için çalıştıklarını söyleyen Vali Balcı; “Türkiye’miz her alanda ilerlerken, gelişirken, önü de ufku da açık bu coğrafyada her yıl güneş gibi parlarken, biz de Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, kıymetli bakanlarımızın ve kamu kurum kuruluşlarının temsilcilerinin bizlere verdiği destekle beraber, şehrimizi her alanda geliştirmek, ilerletmek, vatandaşlarımızın ve kıymetli hemşehrilerimizin huzuruna ve refahına katkı sağlamak, Van’ımızı her anlamda imar, ihya ve inşa etmek için bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte yüksek uyum içinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA VANLI GENÇLERİMİZE BÜYÜK KATKILAR SUNACAK”

Vali Ozan Balcı, “Hedefimiz, hemşehrilerimize mazeret üretmeden, yorulmadan, aşkla, canla, başla çalışmaktır. Eğitim altyapısının hazırlanmasından sağlık altyapısına, sanayi ve teknoloji alanındaki önemli çalışmalardan ulaşım, iletişim ve enerji sektörüne, sosyal politikalardan tarım ve hayvancılığa, engelli vatandaşlarımızın yaşamının kolaylaştırılmasından kamu hizmetlerinin kolaylaştırılmasına kadar, yaşamın ve hayatın her alanına ekip arkadaşlarımızla beraber dokunmak için canla başla çalışıyoruz. Şu an Van’ımızda da her alanda güzel işler yapıldı ve yapılmaya devam edecek. Bahsedilen bu yatırımlarımız tamamlandığında, Vanlı gençlerimize ve çocuklarımıza büyük katkılar sunacak” diye kaydetti.

“İNSAN GÜCÜNE YATIRIM YAPIYORUZ”

Vali Balcı, konuşmasını şöyle tamamladı; “Mühim olan, ekonomik ve sosyal gelişme ile insan gücünün açığa çıkartılması ve kullanılmasıdır. Türkiye’mizde olduğu gibi, biz de Van’ımızda insan gücüne yatırım yapmak için canla başla çalışıyoruz. Kıymetli Van’ımızın ve hemşehrilerimizin, Türkiye’de olduğu gibi, önü de ufku da açıktır. Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Van’da halkımıza doğrudan dokunan güzel yatırımları oldu; sizlerin destekleriyle daha güzel işler yapılacak. Başta zatıaliniz olmak üzere bakanlığımızın kıymetli mensuplarına şehrimiz adına müteşekkiriz. Bir kez daha fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum.”