Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’25) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde açıldı. Yoğun katılımın olduğu açılış programına katılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, yaptığı konuşmada gençlere seslendi.

Karagözoğlu; “Biz, sizleri; sadece izleyen değil yön veren, sadece takip eden değil yöneten bir nesil olarak görmek istiyoruz. Güçlü bir dijital altyapı kurmak elbette önemli ama bu altyapıyı yönetecek, geliştirecek ve dönüştürecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek istiyoruz. Bu noktada en büyük argümanımız, sizlerin ise en büyük şansı BTK Akademi’dir. Bu sayede Türkiye’nin dört bir yanından gençlerimize erişiyoruz; bu bilgi platformunun 2,5 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya ulaşmasında hepinizin payı var. Burada yazılım, siber güvenlik, yapay zeka, veri analitiği gibi alanlarda sunduğumuz 150 bin dakikayı aşan 300’den fazla eğitim içeriği ile bir eğitim üssü olarak gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz” diye kaydetti.

“BU TOPRAKLARDA HER ZAMAN HAYAL KURANLAR KAZANDI”

“Unutmayalım ki bu topraklarda her zaman hayal kuranlar kazandı” diyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, “Çünkü bu millet tarih boyunca kurduğu hayallerin eseri olarak kendi medeniyetini kurdu, kendi yolunu çizdi, kendi imkanlarıyla kendi üretimini yaptı, gelişti ve geliştirdi. Bu iş sadece kurumların ya da bakanlıkların değil, aynı zamanda bu vizyonun asıl taşıyıcıları olan gençlerindir. BTK Akademi’yi ve daha birçok projemizi hayata geçirmemizdeki en büyük amacımız, bu sorumluluğu gençlerimize aktarmaktır. Yenilikçi fikirler ve çalışmalarla bu milletin yarınlarına ışık tutacaksınız; bu yolculukta yanımızda olan her bir genç, sadece kendi hayatını değil, Türkiye’nin dijital geleceğini de inşa edecek. Burada bizlerle beraber olan kıymetli kardeşlerimize, değerli misafirlerimize ve bu güzel konuşmanın gerçekleşmesine katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.