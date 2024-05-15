Küçükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Van'da bir süre annelerinden ayrı kalmak zorunda olan kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntülere sahne oluyor. Van’ın Edremit ilçesine bağlı Ayazpınar Mahallesi'ne giden Vali Ozan Balcı, burada koyunlarla kuzuların buluşmasını izledi. Vali Balcı, beraberindekilerle daha sonra Vehbi Turgut isimli çiftlik sahibiyle sohbet etti.

“Proje kapsamında 178 bin koyun alındı”

İHA muhabirine konuşan Van Valisi Ozan Balcı, devletin ve milletin imkanını her alanda kullandıklarını belirtti. Van’ın yaklaşık 3,5 milyon hayvan varlığı ve geniş meralarıyla Türkiye’nin en iyi illerinden biri olduğunu ifade eden Vali Balcı, “Van Valiliği olarak Ziraat Bankamızla bir protokol imzalamıştık. Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle sıfır faizli, bir yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli küçükbaş hayvan kredisini köylülerimize kullandırtıyoruz. Van’da 2 yıl içerisinde bin 780 ailemiz bu krediyi kullandı. Proje kapsamında 178 bin koyun alındı” dedi.

Projenin entegre bir proje olduğunun altını çizen Balcı, “Küçükbaş hayvan destekleme projesiyle bir taraftan meraları ıslah ediyoruz, bir taraftan da sertifikalı tohum dağıtıyoruz. Böylece çitçilerimize 170 milyon değerinde sertifikalı tohum dağıtımı yaptık. Bir taraftan tarımsal sulama göletlerimiz yapılıyor. Şu ana kadar 10’a yakın gölet tamamlandı.

Aynı zamanda erkek kuzu kesiminin garanti edilmesi, dişi kuzu kesiminin engellenmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele, sigortacılık hizmetleriyle beraber küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi konusunda entegre güzel bir proje olarak yürüyor. Projeye 2021 yılında başlamıştık. Cumhurbaşkanımız, o yıl küçükbaş hayvan sayısının artırılmasında hamle yılı olarak belirlemişti. Bu açıdan en büyük hamleyi yapan illerden biri olmuştuk. Emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Van Valisi Ozan Balcı’ya, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş eşlik etti.