Resmî Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Türkiye genelinde çok sayıda ilin valisi değişirken, Van Valisi Ozan Balcı görevine devam etti. Kararname, Van için açık bir istikrar ve memnuniyet mesajı olarak yorumlandı.

Van’da eğitimden altyapıya, sosyal projelerden kamu yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede ortaya konan sahaya yansıyan hizmetler, Ozan Balcı’nın görevine devam etmesinin temel gerekçesi oldu. Kentte yürütülen projelerin sürekliliği, Ankara’nın Van’daki yönetim anlayışına duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu.

Aşağıda yer alan tabloda da görüldüğü üzere; Düzce, Iğdır, Aksaray, Yalova, Eskişehir, Trabzon, Adana, Bingöl, Karaman, Kırıkkale, Giresun, Osmaniye, Denizli, Karabük, Kilis, Niğde, Çankırı, Ağrı başta olmak üzere birçok ilde vali değişimi gerçekleşti. Bazı valiler Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanırken, bazı isimler farklı illere kaydırıldı.

Van’da ise değişim yerine devamlılık tercih edildi. Bu tablo, Van’ın son yıllarda yakaladığı ivmenin korunacağı ve yatırımların kesintisiz süreceği şeklinde değerlendiriliyor.