Van’da bugün beklenen yağışların yanı sıra yarın için de kuvvetli yağış beklentisinden dolayı Van Valiliği tarafından uyarı geldi.

Valilik, yarın (Pazar) öğle ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklentisini paylaşırken, Başkale, Çatak, Gürpınar, Özalp ve Saray ilçelerinde aralıklı olmak üzere kuvvetli yağış olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle ve akşam saatlerinde Hakkari ve Van il genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Yağışların Van ilinin güney ve doğu (Başkale, Çatak, Gürpınar, Özalp ve Saray) ilçelerinde aralıklı olmak üzere kuvvetli olması tahmin edilmektedir” denildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI‼️

Kuvvetli yağışların yaratabileceği olumsuzluklara ilişkin olarak da şu uyarı yayımlandı; “Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.”